Cezar e Paulinho fazem abertura do Natal Encantado de Ouroeste

A Prefeitura de Ouroeste promoveu na última sexta-feira, dia 19/11, o lançamento do Natal Encantado – Luzes de Ouro, abrilhantado pela dupla sertaneja Cézar & Paulinho.

A noite de festa marcou o início das festividades após um período longo de pandemia. A proposta do prefeito Dr. Alex Sakata e do vice- Dr. Júlio Santos foi resgatar a tradicional decoração natalina nas principais avenidas da cidade, na Praça Matriz e no Centro de Eventos.

“A decoração natalina vem proporcionando um colorido especial, o que deixou a cidade mais exuberante e atrativa” frisou o prefeito Dr. Alex Sakata. Durante o lançamento oficial participaram da cerimônia autoridades politicas municipais e o Padre Pedro Coqueiro.

SHOW DA DUPLA CÉZAR & PAULINHO

Para marcar da data de lançamento do Natal Encantado Luzes de Ouroeste , a atual administração promoveu um megashow com a Dupla sertaneja Cézar & Paulinho. O evento atraiu milhares de pessoas ao Centro de Eventos.

Em breve será divulgada a programação de final de ano, que promete ser mais um espetáculo a parte. A ideia do prefeito Dr. Alex Sakata e do vice Dr. Júlio Santos, com essa programação especial, além de proporcionar momentos de alegria e diversão, é movimentar todo comércio, atraindo turistas para cidade.