Centro de Cultura e Turismo sedia Exposição sobre Fronteiras Culturais

Com o objetivo de apresentar as fronteiras geográficas do Interior Paulista e as relações culturais, patrimoniais e paisagísticas existentes, a mostra já circulou pelas cidades de Tabapuã, Monte Aprazível, Ouroeste, Rubinéia.

As ações do projeto alcançaram personagens do estado de Minas Gerais, mais especificamente no vilarejo Monjolinho, em Campina Verde, próximo da fronteira com o Estado de São Paulo. Outras divisas foram enfocadas, como Rubinéia/SP, fronteira com Aparecida do Taboado/MS e o Distrito de Itaguassu/GO, pertencente a São Simão, local onde inicia a Hidrovia Paraná Tietê.

Após a pesquisa, o material foi transformado em painéis para circulação. Este universo pela primeira vez foi evidenciado mostrando as riquezas culturais, assim como o importante patrimônio arqueológico da cidade de Ouroeste, última cidade paulista desta região.

A exposição também pode ser conferida por meio do link https://www. fronteirasculturais.com.br/.

O projeto foi realizado com recursos do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC), e tem como contrapartida final a doação dos painéis para o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa de Votuporanga”, onde ficará em exposições periódicas.