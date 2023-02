Foliões poderão trocar um quilo de alimento por caneca personalizada do Carnaval Votu Show em prol do Fundo Social

Estreia da festa será no próximo sábado, a partir das 21h, no Parque da Cultura; troca ocorrerá enquanto houver estoque

Como todo bom e tradicional carnaval, a estreia do “Carnaval Votu Show 2023” da Prefeitura de Votuporanga no próximo sábado (18/2), a partir das 21h, no Parque da Cultura, também fará alegria dos foliões com a famosa caneca de acrílico, marca registrada em eventos carnavalescos. O utensílio, personalizado especialmente para a edição da festa, integrará uma ação solidária em prol das entidades assistenciais apoiadas pelo Fundo Social.

Durante os quatro dias, enquanto houver estoque, para garantir a caneca é muito simples, basta trocar voluntariamente um quilo de alimento no ponto de arrecadação montado dentro do local, logo após a entrada posicionada exclusivamente na Avenida Angelo Bimbato. A troca só será válida para os alimentos acondicionados em embalagens a partir de um quilo e, em casos de quantidades menores, quando resultarem no mínimo do peso exigido.

Além da troca, o público poderá doar R$5 e obter a caneca, tendo assim direito ao refil solidário que garantirá descontos durante sua utilização na festa. Assim como os alimentos que serão arrecadados no local, o valor das vendas também será revertido em alimentos e tudo será destinado ao Fundo Social.

Rose Seba, presidente do Fundo Social e primeira-dama, destaca a relevância da ação. “É muito importante eventos que, além de oferecerem alegria e diversão, também priorizam o lado social e humano da população. Não é apenas trocar o alimento pela caneca, mas sim, demonstrar ser generoso com o próximo e isso os moradores de Votuporanga fazem sempre. Tenho certeza que todos irão gostar muito da caneca, que está linda, assim como essa ação em prol do Fundo Social”.

Carnaval Votu Show 2023 – programação diária

O tradicional carnaval popular da Prefeitura de Votuporanga ocorrerá gratuitamente no palco externo do Parque da Cultura de 18 a 21 de fevereiro com nomes da música nacional e local. A programação conta com duas matinês, desfile e concursos de bloquinhos e melhor fantasia infantil, além de feira de artesanato.

Confira a programação completa no site da Prefeitura através do link:

http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/noticia.php?noticia=16366