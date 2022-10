Censo do IBGE: recenseadores seguem visitando imóveis até dia 31 de outubro

Em Votuporanga, coordenador do órgão solicita que moradores atendam as equipes; informações pessoais são totalmente preservadas e não há cruzamento com outras bases de dados

O Censo Demográfico do IBGE segue em andamento em Votuporanga com previsão de encerramento até o dia 31 de outubro. Embora ainda não haja informações parciais sobre a quantidade de imóveis visitados até o momento, a preocupação do Instituto é com a recusa de moradores que não atendem os recenseadores ou se negam a responder o questionário.

Para elucidar quaisquer informações equivocadas, o coordenador do IBGE de Votuporanga, Victor Biagi, afirmou, em entrevista ao Votucast, canal da Prefeitura no Spotify, que as informações pessoais são totalmente preservadas e protegidas por lei. “Nada do que o morador informar ao recenseador será utilizado contra ele. Não temos cruzamento de dados com outros sistemas do Governo para fins de benefícios sociais, por exemplo. As respostas que o morador fornece serão transformadas em estatísticas, para planejamento de ações e políticas públicas e privadas”.

Além de ser importante para planejar investimentos públicos como serviços de saúde, educação, infraestrutura, entre tantos outros, o coordenador ressalta ainda que as informações coletadas pelos Censos Demográficos também são úteis para pesquisas de mercado. “Sabemos que quando uma empresa quer abrir uma unidade em um determinado município, ela pesquisa os dados para analisar se é interessante escolher aquela cidade para iniciar suas atividades. Então, tanto iniciativa pública quanto a privada utilizam dessas estatísticas para investimentos. Desta forma, se o morador responde as questões, ajuda a melhorar a sua cidade”.

Outra informação destacada é com relação às diversas formas que os moradores têm a disposição para confirmar a identificação do recenseador e, com isso, responder o questionário com mais tranquilidade. “Todos estão identificados, com colete, crachá onde pode ser consultado o 0800 e, a novidade nesse Censo, é que também temos o QR Code. Basta apontar a câmera do celular no código do crachá que vai levar para o site onde é possível confirmar a identidade do recenseador”.