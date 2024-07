Evento foi realizado na noite de sexta-feira (28) no auditório da Cidade Universitária

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) marcou uma importante data cultural na última sexta-feira, dia 28, ao lançar o livro “Votuporanga: uma semente bem plantada”, obra assinada por seu ex-presidente, Diogo Mendes Vicentini. O evento, que contou com uma noite de autógrafos, teve como palco o auditório da Cidade Universitária.

Diogo Mendes Vicentini, que presidiu a FEV entre os anos de 1989 e 1991, destacou a importância do livro não apenas como uma homenagem à cidade, mas também como um meio de preservar a memória histórica de Votuporanga para as futuras gerações. “Foram mais de 10 anos dedicados a esta obra, com o apoio de excelentes profissionais da Unifev, culminando neste lançamento que é muito significativo para mim”, afirmou emocionado.

O evento contou com a presença de diversas autoridades e personalidades, incluindo Douglas Gianoti, diretor-presidente da FEV; Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reitor da Unifev; Aparecida (Cidinha) Aoki, gerente acadêmica; Paulo Gil Guimarães, controller da instituição; além do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e sua esposa Rose Seba, a primeira-dama. Também esteve presente o vereador Jurandir da Silva (Jura), representando a Câmara Municipal, junto com membros do conselho fiscal, diretoria executiva da Fundação, curadores, coordenadores, supervisores, colaboradores, imprensa e demais convidados.

Douglas Gianoti destacou a importância do livro para a promoção da história e cultura local, incentivando novos relatos que enriqueçam o patrimônio cultural de Votuporanga. “É uma honra para nós apoiar iniciativas como esta, que valorizam nossa cidade e seu legado”, concluiu.

Com este lançamento, a FEV reafirma seu compromisso com a educação e a preservação da história regional, proporcionando um evento memorável que celebra não apenas o livro, mas também a identidade e o orgulho de Votuporanga.