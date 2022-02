Ladrões furtam fios e deixam bairros de Valentim sem energia

COMUNICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL:

“Comunicamos que em virtude do furto de fios condutores de energia, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nos postes localizados no viaduto sobre a linha férrea da Fepasa, que dá acesso aos bairros Jardim Belo Horizonte e Jardim Campo Belo.

Informamos ainda que já foi providenciado o boletim de ocorrência junto à autoridade policial competente visando à investigação detalhada do caso e que o prazo estimado para execução dos serviços que se fazem necessários no local é de aproximadamente 10 (dez) dias, motivo pelo qual pedimos a compreensão de todos, especialmente daqueles que residem nas imediações.”