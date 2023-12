Censo 2022: cidades do interior de SP aparecem no ranking das 10 com maior população amarela do país

Dados foram divulgados pelo IBGE na sexta-feira (22). Pereira Barreto, Mirandópolis (SP) e Bastos (SP) são as cidades do noroeste e centro-oeste paulista que possuem forte influência japonesa. Três cidades da região de São José do Rio Preto e Bauru (SP) aparecem no ranking das 10 com maior população que se considera amarela do país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira (22). Pereira Barreto, Mirandópolis (SP) e Bastos (SP) são as cidades do noroeste e centro-oeste paulista que se destacam pelo grande número da população amarela, descendentes dos povos originários na Ásia Oriental. Segundo o Censo 2022 do IBGE, no país, houve queda de 59,2% da população amarela, de 2 milhões para 850 mil, número que representa 0,4% da população total, retornando a patamares próximos aos encontrados nos censos de 1991 e 2000. Dos 5.570 municípios brasileiros, o Censo 2022 não identificou pessoas consideradas amarelas em 575 cidades. A cor ou raça com a maior predominância entre os brasileiros é a parda (45,3%), seguida da branca (43,5%) e a preta (10,2%). 2º lugar: Bastos Apresentação típica de imigrantes japoneses em Bastos (SP) — Foto: Mayla Rodrigues/TV TEM Bastos ocupa a segunda colocação, com 21.503 pessoas, sendo 2.221 amarelos, ou seja 10,3% da população total. Fundada em 1928 por imigrantes japoneses, é a cidade de SP com maior colônia nipônica fora do Japão. A cultura oriental é a responsável por diminuir a distância com o país oriental, já que está presente nos “quatro cantos” da cidade, seja na dança, na música, na gastronomia, costumes ou arquitetura. Quase 80 anos depois, organização secreta de Bastos que matava japoneses ainda é tabu Bastos é conhecida como a Capital do Ovo, justamente porque um imigrante japonês levou galinhas para procriação em uma fazenda, com o intuito de buscar alternativas de trabalho. Inclusive, não são raras as visitas de cônsules do país oriental ao centro-oeste do estado, que também já recebeu membros da família imperial japonesa. 5º lugar: Pereira Barreto Pereira Barreto ocupa a quinta colocação, com 24.095 moradores, conforme o Censo 2022. Desses, 1.008 se declaram amarelas, ou seja 4,2% da população. A cidade foi fundada em agosto de 1928, com o nome de Novo Oriente, quando a Sociedade Colonizadora do Brasil adquiriu parte das terras do povoado de Itapura, para receber imigrantes japoneses que vieram trabalhar na lavoura. Influência da arquitetura japonesa em Pereira Barreto (SP) — Foto: Reprodução/TV TEM Em uma volta pelo município, é possível encontrar muitas referências à cultura oriental, seja em monumentos construídos nas ruas ou, até mesmo, em nomes de escolas e demais locais de grande importância para os cidadãos. Típica da cultura nipônica, a Torre de Cinco Andares foi igualmente inaugurada em 1958, na praça da Bandeira. Representa um templo de madeira onde os samurais guardavam tesouros e livros sagrados. Relógio no centro de Pereira Barreto (SP) é um destes monumentos orientais — Foto: Reprodução/TV TEM A Ponte Nova Oriente, por exemplo, construída por um engenheiro japonês, é um ponto marcante da cidade. A construção auxiliou no desenvolvimento do município, e chegou até mesmo a ser submersa durante o período de surgimento das usinas. 8º lugar: Mirandópolis Já Mirandópolis, que está na oitava colocação, tem 27.983 moradores, segundo o Censo 2022. Desses, 1.024 se declararam amarelas. O número corresponde a 3,7% do total. Comunidade Yuba em Mirandópolis (SP) — Foto: Reprodução Na cidade, há uma comunidade, intitulada Yuba, que preserva a cultura e tradições orientais. A história começa na década de 1930 com um grupo de imigrantes japoneses que se fixaram em Mirandópolis para estabelecer uma colônia. Hoje, a Yuba ainda segue a visão original dos primórdios, com cerca de 60 pessoas morando no local. Na comunidade, os membros possuem suas responsabilidades individuais, como agricultura, culinária e artes.