Celular ao volante: multas disparam 160% no estado de São Paulo

Considerada gravíssima, infração dá 7 pontos na CNH além de multa de R$ 293

O número de multas aplicadas a motoristas por usar celular ao volante aumentou 160% no estado de São Paulo, no primeiro trimestre deste ano, em comparação com 2021. Em todo o país, só em maio, a alta deste tipo de infracção chegou a 43%, em relação ao mesmo período do ano passado.

“Não é que a pessoa não pode usar o celular. O que a lei impede é que ela use o celular e dirija ao mesmo tempo. Então, precisa usar o celular, pare o veículo”, recomenda o diretor de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran, destacando que, neste caso, a parada não é a do semáforo.

É o tipo de infração que quase todo motorista já cometeu e com as mais diferentes desculpas. Mas, não por acaso, é uma infração gravíssima, que prevê multa de R$ 293, além do desconto de 7 pontos na CNH. Um estudo da Organização Mundial da Saúde aponta que usar o celular ao volante aumenta em 400% o risco de acidente.

*Com informações do sbtnews