Bebê de 4 meses morre em Fernandópolis após parada cardiorrespiratória

Uma bebê de apenas 4 meses do sexo feminino foi encontrada em parada cardiorrespiratória (PCR) pela sua mãe. Infelizmente, mesmo com a rápida intervenção das equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a criança não resistiu e veio a óbito após ser levada à Santa Casa de Fernandópolis.

O incidente ocorreu durante a manhã de hoje, quando a mãe acordou e se deparou com a filha já apresentando sinais de frieza e sem respiração. Imediatamente, ela acionou o SAMU, que enviou duas ambulâncias para a residência. Os socorristas prontamente realizaram os procedimentos de reanimação e estabilização da bebê antes de transferi-la para a Santa Casa.

Lamentavelmente, mesmo com todos os esforços da equipe médica, a pequena paciente não resistiu e veio a óbito no hospital. Segundo informações obtidas junto à família, a bebê já possuía comorbidades e recentemente havia passado por um período de internação na cidade de São José do Rio Preto.

A perda de um ente tão jovem e indefeso sempre é uma experiência devastadora, trazendo consigo uma profunda dor e luto. Neste momento, toda a comunidade se solidariza com a família enlutada, estendendo os mais sinceros sentimentos e desejando força para enfrentar essa situação tão triste.

Que a pequena anjinha encontre a paz eterna, e que a família encontre conforto e forças para superar esse momento de imensa dor.

Fonte: Iago Ribeiro