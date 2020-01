CAV vence o Fortaleza e garante a classificação para a próxima fase da Copinha

André abriu o placar para o CAV de cabeça, aos 15 minutos de jogo, após cruzamento da direita de Maicon. No segundo tempo, João Pedro sofreu pênalti e Jair converteu, ampliando o placar para o Votuporanguense.

Após o jogo, Jair falou com a imprensa, “agora é descansar, comemorar a classificação”, e aproveitou para falar sobre o próximo compromisso do CAV: “Vamos respeitar o Brasil de Pelotas, mas vamos para à última partida com força total, em busca dos três pontos.”

Com a vitória o Votuporanguense chega a seis pontos e garante a classificação para a próxima fase. O Fortaleza permanece com três e depende de um empate na última rodada para se classificar. Se for derrotado pelo Tanabi, estará eliminado da Copinha.