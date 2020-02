CAV apresenta o zagueiro Lucas Gama

Defensor de 26 anos e 1,92m atuava pelo Luverdense (MT).

Nesta segunda-feira (17), a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense apresentou o zagueiro Lucas Gama, de 26 anos, para reforçar a defesa da Pantera no prosseguimento do Campeonato Paulista da Série A2.

Lucas Gama tem 1,92m e atuava pelo Luverdense, equipe que já foi treinada pelo atual técnico do CAV, Júnior Rocha. O defensor já atuou pelo América (RJ), São Bernardo (SP), Americano (RJ), Queimados (RJ) e Bonsucesso (RJ).

A expectativa é que sejam apresentados nos próximos dias, mais volante e um meia.

O Votuporanguense visita o Rio Claro, nesta quinta-feira (20), às 16h, no estádio Augusto Schimidt, em Rio Claro/SP.

FOTO: Rafael Bento/CAV