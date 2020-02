CAV apresenta Jardel e Diogo Sodré

Nesta quarta-feira (26), a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense apresentou o volante Jardel, de 23 anos, ex-São Bernardo e o meio campista Diogo Sodré, de 28 anos, que estava fora do país, atuando pelo Onisilos Sotira, no Chipre.

Os reforços vêm para integrar o elenco do técnico Júnior Rocha na sequência da Série A2 do Paulistão.

Jardel já está à disposição do treinador; já Sodré depende apenas de detalhes da transferência do futebol do Chipre para estrear pela Pantera Alvinegra.

O CAV ainda não venceu em oito rodadas do torneio e ocupa a última colocação da tabela, com apenas três pontos. O Votuporanguense volta a campo pela nona rodada da fase de classificação no próximo sábado (29), às 16h, quando enfrenta o RB Brasil no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP.

FOTO: Rafael Bento/CAV