“Me pegou de surpresa, eu nem sabia que estava grávida. Estava fazendo o tratamento de câncer de mama e estava iniciando o processo de tomar remédio contínuo. No segundo mês que eu estava tomando o remédio comecei a sentir enjoo e dor no estômago. O médico passou um remédio e a dor passou, mas minha barriga começou a crescer, meu umbigo ficou estufado. Fiz um teste de gravidez e deu positivo, bem na semana que me ligaram para fazer a cirurgia”, conta Jaqueline. Mesmo admitindo que precisará ajustar a rotina, Jaqueline diz que não vê a hora de levar os bebês para casa. Ela considera que ter ficado grávida naturalmente ao enfrentar uma doença foi um milagre de Deus. “Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade e eu estou muito feliz. Meus nenéns são lindos, não vejo a hora deles ficarem melhores e a gente levar para casa.” “É uma experiência única, eu não estava planejando ficar grávida. O foco era o tratamento e eu não via a hora de acabar isso logo, mas no lugar que eu sofri, Deus me fez feliz também”, comemora.

