Casal traficante tenta fuga e é interceptado pela Polícia Civil da região de Votuporanga

Após vários meses de investigação e trabalho de inteligência da Polícia Civil da região de Votuporanga, um casal traficante, responsável pela distribuição de drogas na região, foi preso hoje (30) durante um cerco na SP-310.

A ação integrada entre as equipes de Monte Aprazível, Macaubal e Sebastianópolis do Sul, priorizou a troca de informações no processo investigativo, sendo constatado o crime praticado pelo homem de 29 anos e sua companheira, de 23 anos, ambos moradores, atualmente na cidade de São José do Rio Preto, mas com principal reduto de distribuição de cocaína em várias cidades da região.

Durante tentativa de abordagem, o casal seguia pela rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310) sentido a Poloni, para mais uma entrega de drogas. Porém, um dos ocupantes do veículo tentou se desfazer de uma sacola, que foi arremessada no acostamento e o motorista ainda tentou a fuga, fazendo manobra de retorno sobre a pista, mas foi cercado pelos policiais, acabando por se render a tentativa de fuga iniciada.

A sacola lançada continha 5 invólucros grandes de cocaína, embaladas individualmente e prontas para a distribuição a outros traficantes que compravam do casal, droga suficiente para produzir mais de 400 porções para a venda direta a dependentes.

Na mesma diligência foi dado cumprimento ao MANDADO DE PRISÃO EM REGIME TEMPORÁRIO em contra o traficante, também por crime de tráfico de drogas, procedimento em trâmite pela Delegacia de Monte Aprazível, que apura delito capitulado pelo artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, além do MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR na residência do casal.

Diante da evidencia criminal, o casal foi atuado pelo delegado Valcir Passeti Junior, por infração aos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei Federal 11.343/06. O casal permanece preso, aguardando audiência de custódia da justiça. votutudo.