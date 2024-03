Casal sai ileso após veículo aquaplanar na rodovia Euclides da Cunha

Um incidente na Rodovia Euclides da Cunha, no sentido Fernandópolis a Votuporanga, próximo ao Posto Morini, chamou a atenção dos motoristas que trafegavam pela região. Um veículo aquaplanou na pista, resultando em danos ao carro, porém, incrivelmente, o casal que estava a bordo não sofreu ferimentos. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 18.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram prontamente acionados e chegaram ao local para prestar assistência, porém, as vítimas decidiram assinar o termo de recusa de atendimento médico, dada a ausência de lesões aparentes.

Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também compareceu para auxiliar na remoção do veículo. O carro colidiu com o guard rail, causando danos na parte dianteira e traseira, com para-choques e a roda dianteira sendo arremessados para o acostamento. Por sorte, o veículo conseguiu parar poucos metros após o acidente, no canteiro central.