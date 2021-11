Casal é preso por tráfico de drogas próximo a escola durante operação da Polícia Militar de Votuporanga

A.E.M., de 27 anos e I.N.S., de 43, que cumpriam pena por tráfico em liberdade, foram presos no bairro Chácara Das Paineiras, em Votuporanga/SP.

Um casal foi preso nesta quinta-feira (18.nov) na Rua das Paineiras, próximo a uma escola infantil e um centro recreativo municipal, na zona oeste de Votuporanga/SP,

após ser flagrado por policiais militares de Força Tática com porções de crack e cocaína escondidos em um frasco de desodorizador de ambientes que havia sido adaptado para dissimular o transporte do entorpecente.

De acordo com apurado pelo Diário, o casal, sendo A.E.M., de 27 anos, e ela I.N.S., de 43, já são conhecidos dos meios policiais, inclusive estão cumprindo pena em liberdade pelo crime de tráfico de drogas; contudo, durante o patrulhamento, e após algumas denúncias anônimas, com intuito de acabar com um ponto de venda de drogas próximo aos dois patrimônios públicos frequentados especialmente por crianças, a Força Tática com auxílio de outras viaturas montou uma operação que resultou na prisão do casal, e na apreensão de maconha, porções de crack e cocaína, além de dinheiro oriundo da traficância e dezenas de embalagens para o acondicionamento das drogas.

Diante dos fatos, A.E.M., e I.N.S., receberam voz de prisão por tráfico e associação ao tráfico de drogas, sendo apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.

Diario de Votuporanga