Casal é preso em ônibus pelo TOR com dois pacotes de ‘skank’ escondidos em travesseiros

Skank é uma droga conhecida como “super maconha”; Casal levaria o entorpecente para Brasilia/DF.

Policiais militares do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prenderam um casal com dois quilos de skank, droga conhecida como “super maconha”, escondidos em dois travesseiros. Suspeitos estavam em um ônibus proveniente do Mato Grosso do Sul, abordado no final da tarde desta sexta-feira (22), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso/SP.

Durante fiscalização a um ônibus de linha regular de transporte de passageiros, a equipe do TOR de Araçatuba/SP suspeitou do casal passageiros e, durante vistoria em dois travesseiros que traziam, localizaram escondidos em cada, um pacote contendo skank, os quais pesaram aproximadamente dois quilos.

O passageiro masculino, identificado como D.C.O.S., de 27 anos, e a mulher J.J.A.P., de 20 anos, disseram que pegaram a droga em Campo Grande/MS e levariam para Brasília/DF, onde moram. Eles receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram apresentados juntamente com a droga na delegacia da Policia Civil de Valparaíso.