Casal é detido pela PM com motocicleta furtada em Fernandópolis

Durante uma operação de rádio patrulhamento com motos, uma equipe policial identificou um casal em atitude suspeita na Avenida Líbero de Almeida, no centro da cidade. A dupla estava a bordo de uma motocicleta Yamaha YBR Factor Preta, cujas características coincidem com a de uma moto furtada no dia 06/07 em Fernandópolis. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 11.

Os policiais, atentos à descrição do veículo furtado, realizaram a abordagem do casal e confirmaram que se tratava da motocicleta roubada. Além disso, verificaram que a moto apresentava uma placa que pertencia a outro veículo, configurando mais uma irregularidade.