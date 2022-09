Casal de jovens fica ferido após carro bater em moto em rodovia

Um casal de jovens ficou ferido após um carro bater em uma motocicleta, na noite de domingo (11), na rodovia Marechal Rondon, em Birigui (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o casal estava na motocicleta quando o carro, que seguia no mesmo sentido, bateu na traseira da moto.

O rapaz, de 20 anos e a jovem, de 23, foram socorridos e levados para a Santa Casa. Ele foi internado com um possível traumatismo craniano e ela com ferimentos pelo corpo.

Ainda de acordo com a PRE, o motorista do carro aparentava estar embriagado e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia e, depois de coletar sangue, foi liberado.

A Polícia Civil investigará as causas do acidente.