Carro de funerária tomba após colisão em cruzamento de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

CARRO TOMBA APÓS COLISÃO EM CRUZAMENTO DE VOTUPORANGA

O acidente aconteceu por volta das 17h45, desta quinta-feira, 24, no cruzamento das ruas Paschoalino Pedrazzoli e Valdevir de Oliveira Guena, no Bom Clima. Com o impacto carro de funerária tombou. Ninguém ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima, que dispensou atendimento médico. A Polícia Militar de Votuporanga está no local para o registro da ocorrência policial.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Técnico Cietífica de Votuporanga