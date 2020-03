Carro da campanha “Liquida Votu” sai para consumidor de Votuporanga

Sorteio foi promovido nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo pelas redes sociais; a campanha recebe o apoio master da Credlíder.

O carro 0km saiu para Votuporanga. O grande sortudo da “Liquida Votu” foi Ederval Faria Gastão, que retirou o cupom no Posto do Vilar. A campanha, promovida pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV com o apoio master da Credlíder, aqueceu as vendas do comércio local entre os dias 27 de fevereiro e 14 de março.

Além do carro, também foram sorteados 10 vales-compras de R$ 500 cada que saíram para José Roberto de Haro Aguiar (Supermercado Amigão), Andressa Ap. Affonso (Estilo Móveis), Cleuza Teiche (Supricomp), Angela Maria do Nascimento (Móveis Popular), Antonio Barbosa Sandoval (Posto do Vilar), Marcos Dante da Silva Flores (Supermercado Porecatu), Rubens C. Gonçalves (Edna Imports Perfumes), Patricia Cristine Tomé Silva (Sapato & Cia), Márcia Cristina Chianfroni (O Boticário), Elisangela Oliveira (A Ideal Calçados).

Os vendedores de todos sortudos também foram contemplados com vales-compras de R$150 cada.

“Ficamos felizes com o resultado da campanha. Os lojistas e os consumidores também abraçaram a nova ação da ACV, que está em sua segunda edição. Quem passou pelas lojas participantes encontrou muitas ofertas e a oportunidade de ganhar um dos 11 prêmios”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

O presidente destaca ainda a importante parceria com a Credlíder. “Queremos agradecer aqui todos os nossos parceiros, em especial a Credlíder, que disponibilizou o prêmio principal da ação. Juntas, as duas entidades, têm contribuído ainda mais com o desenvolvimento da nossa cidade”, pontuou.

Em sua fala, durante o sorteio, o presidente da Credlíder, Osvaldo Caproni, também lembrou a importância da união entre as instituições. “Somos de Votuporanga e trabalhamos para Votuporanga. É um prazo imenso estar junto com vocês”, finalizou.

Seguindo as recomendações dos órgãos da saúde e também o decreto publicado na segunda-feira (16/3), pela Prefeitura de Votuporanga, o sorteio foi restrito à presença da imprensa e de diretores da ACV, com transmissão ao vivo pela página da entidade no Facebook e no Instagram, evitando aglomeração de pessoas. Essa é uma das ações adotadas pela ACV para contribuir na força conjunta de prevenção do avanço da Covid-19 (Coronavírus).

A entrega, que estava prevista para semana que vem, foi prorrogada para o dia 3 de abril, às 16h30, na área externa da sede da Credlíder, restrita à presença dos ganhadores, imprensa e representantes da ACV e da Cooperativa. A alteração da data é necessária seguindo recomendações dos órgãos da saúde. Qualquer alteração será comunicada nos meios de comunicação da entidade e também na imprensa.