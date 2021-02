Medidas foram discutidas com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, em videoconferência na tarde desta sexta (19).

De acordo com o Executivo, tendo em vista que o fator que levou a regional a retroceder foi a alta ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o prefeito Fernando Cunha mobilizou recursos para abrir mais vagas na Santa Casa de Misericórdia de Olímpia, ampliando a estrutura hospitalar.

Olímpia tenta reverter decisão que colocou cidade na fase vermelha do Plano São Paulo

Todas as medidas foram discutidas com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, em videoconferência na tarde desta sexta.