Carro cai em buraco de obra no estacionamento de shopping

Uma mulher ficou ferida após perder o controle da direção do carro e cair no buraco de uma obra no estacionamento do Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto, no interior de SP. O acidente aconteceu na noite da última terça-feira (28).

Segundo informações da assessoria de comunicação do shopping, a motorista teria perdido o controle da direção e acelerado por algum motivo, resultando na queda do veículo no buraco – com aproximadamente dois metros de profundidade. As causas serão investigadas.

Ainda de acordo com a assessoria de comunicação, o carro ficou inclinado e a vítima sofreu apenas ferimentos leves. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital.

A assessoria ressaltou ainda, que todo o local é sinalizado, inclusive onde há obras. Confira a nota abaixo:

“O Iguatemi São José do Rio Preto informa que registrou uma ocorrência na noite desta terça-feira (28/02) no seu estacionamento. O shopping esclarece que prestou todo apoio às envolvidas no acidente. Rapidamente, a equipe realizou o atendimento de primeiros socorros no local, acionou o corpo de bombeiros e a Cenemed, que as levou para o hospital. O empreendimento isolou a área impactada e segue acompanhando de perto os desdobramentos do caso.”