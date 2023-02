Edital do concurso público para prefeitura de Jales deve sair em março

Durante entrevista para a Rádio Regional FM na manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro, o prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira, anunciou que a prefeitura está alinhando os últimos detalhes para a publicação do edital do concurso público, que deve ocorrer ainda no mês de março.

Segundo ele, o processo de estudos e análises das necessidades de contratação de novos servidores para diversas áreas do município foi feito com cautela e seriedade. As inscrições devem ser abertas no final do mês de março e todas as informações serão amplamente divulgadas para a população.

O prefeito destacou a importância da contratação de novos profissionais para o município, visando melhorar os serviços prestados à população e aprimorar a qualidade de vida da cidade como um todo.

Ele pediu para que a população fique atenta e acompanhe as divulgações, para que possam se preparar adequadamente para o concurso e ter a oportunidade de ingressar no quadro de servidores públicos da cidade.