Carreta reboque é furtada de pátio de empresa em Votuporanga

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira na Avenida Vale do Sol. Reboque de cor azul, medindo aproximadamente 4 metros, com placa: EAC-0712 – de Votuporanga/SP; quem tiver informações que possam levar ao paradeiro, favor ligar no 190.

Nesta quinta-feira (5), um furto foi registrado contra uma empresa localizada na Avenida Vale do Sol, no bairro Vale do Sol, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, o pátio da empresa é protegido por uma corrente que cerca a parte frontal do estabelecimento, contudo, durante a madrugada, uma carretinha reboque de cor azul, medindo aproximadamente 4 metros, com placa: EAC-0712 – de Votuporanga, que estava devidamente estacionada, foi levada.

Ainda segundo a ocorrência registrada no 1º Distrito Policial, nesta manhã, os criminosos passaram por cima da corrente e fugiram com o reboque. O caso é investigado.