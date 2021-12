Carreta perde os freios e derruba árvore

Uma carreta bi-trem carregada com ferro perdeu os freios e acabou atingindo um veiculo, parte do muro de uma residência e ainda derrubou uma árvore. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, iai 16, na Rua Joaquim Segundino no Bairro Morada do Sol em Fernandópolis.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Trânsito, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais no na residência atingida.

A Polícia Militar esteve no local e juntamente com a equipe do Trânsito, parte da rua foi isolada para evitar novos acidentes.