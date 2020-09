Acidente envolvendo dois veículos mobiliza bombeiros e polícia

O caso aconteceu na região central de São José do Rio Preto/SP, neste sábado (5).

Um acidente envolvendo dois carros mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, neste sábado (5), na região central de São José do Rio Preto/SP. O caso aconteceu no cruzamento entre as ruas Saldanha Marinho e Antônio de Godoy.

De acordo com informações dos bombeiros, os veículos envolvidos na batida eram dirigidos por uma idosa de 69 e um rapaz, que não teve idade divulgada.

Um deles teria perdido o controle da direção e atingido o outro.

Com o impacto da batida, a picape ficou tombada e teria capotado. Além dos estilhaços, mercadorias que estavam sendo transportadas ficaram espalhadas pelo chão.

O local foi isolado para o trabalho da polícia, mas, apesar do susto, os motoristas não ficaram feridos.

FONTE: Informações | sbtinterior.com