Segundo o delegado Tiago de Freitas Silveira Neto, pescadores do distrito de Arabá estavam navegando pelo rio Grande quando, por volta das 13h, perceberam o corpo boiando na superfície, no lado paulista. Trata-se de um homem de aproximadamente 55 anos. “A gente ainda não conseguiu identificar e nem a causa da morte. Vai ser enterrado como indigente se a gente não conseguir as digitais no exame necropapiloscópico”, disse.

A Polícia Militar foi acionada e também uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. O corpo do homem permanece no Instituto Médico Legal (IML).