Carreta carregada com produtos tomba na rodovia Euclides da Cunha em Santa Fé

Uma carreta carregada com produtos de limpeza perdeu o controle e tombou nesta manhã no km 626 da Rodovia Euclides da Cunha em Santa Fé, próximo à represa de abastecimento da cidade. O acidente deixou um homem preso às ferragens.

A vítima, um homem de 56 anos e morador de São Caetano do Sul, foi identificado como o motorista da carreta. Ele foi encontrado consciente e orientado no local do acidente, apresentando um pequeno corte em seu membro inferior direito e pé direito. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros trabalharam incansavelmente para retirá-lo das ferragens.

Após ser resgatado pelos bombeiros, o motorista foi prontamente atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé, onde receberá os cuidados médicos necessários. De acordo com informações preliminares, seu estado de saúde é considerado leve.

Colaborou Iago Sincero