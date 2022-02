Mulher morre após capotar o carro em rodovia entre Rio Preto e Mirassol

Na noite deste domingo (20), por volta das 22h, uma mulher estava dirigindo na rodovia Washington Luís, sentido Rio Preto – Mirassol e sofreu um grave acidente.

Segundo apurou a reportagem, o carro teria saído da pista, momento esse em que a motorista Deise Vieira Queiroz Santana, de 38 anos, perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes, invadindo, inclusive, a pista contrária.

A mulher foi jogada para fora do carro, sofreu uma parada cardíaca no local e foi levada ao Hospital de Base (HB) inconsciente.

Informações extraoficiais dão conta de que Deise passou por diversas cirurgias, foi sedada, intubada, chegou no HB com múltiplas fraturas pelo corpo, com politraumatismo craniano e passou a segunda-feira na UTI em estado grave, porém, não resistiu e morreu a noite. O carro deu perca total.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do HB, que confirmou a morte de Deise às 21h55 desta segunda.

Amigos

Em grupos de Whatsapp e nas redes sociais, amigos da vítima pediam oração para que a saúde de Deise fosse reestabelecida e agora compartilham mensagens de carinho e afeto, sentindo a morte da amiga.

A priore as informações são de que o velório será na cidade de Itapagipe – MG, onde a maioria da família de Deise mora.

