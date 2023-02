Carnaval em Votuporanga festa popular promove alegria e desenvolvimento econômico da cidade

Data comemorativa faz comerciantes investirem em produtos e criatividade; carnaval da Prefeitura será realizado gratuitamente no Parque da Cultura

Da contratação temporária de um vendedor ao show de um artista local. Do cafezinho na padaria ao serviço de buffet de um restaurante. Qual a relação que tudo isso pode ter com o período do carnaval? A resposta é: desenvolvimento econômico!

Com a retomada do carnaval popular, que será realizado pela Prefeitura de Votuporanga entre os dias 18 e 21 deste mês, a cidade está observando uma crescente movimentação econômica. Lojas especializadas em adereços e artigos carnavalescos vêm notando, diretamente, um aumento na busca por esse tipo de comércio. De um modo geral, outros tipos de estabelecimentos, como por exemplo, do ramo alimentício, academias e clínicas de estética, entre outros, também são beneficiados.

Com o objetivo de aproveitar ao máximo a oportunidade dessa data comemorativa e as festas que serão realizadas, tanto pela Prefeitura quanto por clubes e bares da cidade, os comerciantes estão investindo em produtos e criatividade. São várias as opções à disposição dos foliões como as tradicionais serpentinas e máscaras, além do famoso confete, assim como produtos de estética, beleza e vestuário. Como forma de atrair mais consumidores e aumentar as expectativas de vendas, proprietários estão investindo em contratações temporárias e também em decoração temática para assim, garantir a diversão dos foliões nos quatro dias de festa.

Concursos carnavalescos

Durante a realização do “Carnaval Votu Show 2023”, que contará com a participação de artistas do cenário musical nacional e também local, haverá concursos para eleger os melhores bloquinhos e fantasias infantis.

A premiação para os melhores blocos ocorrerá nos dias 18 e 20 de fevereiro, sábado e segunda-feira de carnaval, das 21h às 3h. A categoria da melhor fantasia infantil será dividida nas faixas etárias de 0 a 2 anos (bebês), de 3 a 7 anos e de 8 a 12 anos e o resultado de cada faixa será divulgado durante a realização das matinês, nos dias 19 e 21 de fevereiro.

Comércio: funcionamento no carnaval

De acordo com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), durante o carnaval, o comércio atenderá nos seguintes dias e horários: sábado (18/2), das 9h às 13h; no domingo (19/2), não funcionará como habitualmente; segunda (20/2) será das 13h às 18h; terça-feira (21/2), ponto facultativo; e na quarta-feira (22/2), abrirá das 13h às 18h.