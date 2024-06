Carlão Pignatari participa de inaugurações em Parisi e Macaubal

Ponte e reforma de praça foram intermediadas pelo parlamentar junto ao governo estadual

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta sexta-feira (14), de inaugurações de obras em Macaubal e Parisi. Em Macaubal, foi entregue uma ponte na estrada vicinal que dá acesso à cidade de Planalto. Já em Parisi, foi entregue a reforma da praça do conjunto habitacional “Pedro Francisco”. Ambas as ações contaram com o apoio do parlamentar e do governo paulista. Prefeitos, vereadores e autoridades locais e regionais participaram dos eventos, além da população.

“É sempre uma alegria participar da inauguração de obras na nossa região, porque é quando concluímos o trabalho aprovado pela população. Agradeço a todos que participaram, principalmente ao governador Tarcísio de Freitas e toda a sua equipe. Parabenizo também os prefeitos, que são os responsáveis por tocar as obras nos municípios. Sempre estarei disponível para ajudar no desenvolvimento das nossas cidades”, disse Carlão Pignatari.

Em Macaubal, a Ponte do Barreiro recebeu o nome de “Francisco Joaquim Ornelas”, em homenagem ao ilustre cidadão local. A obra foi intermediada pelo parlamentar junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo. Carlão Pìgnatari agradeceu a parceria com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, coronel PM Henguel Ricardo Pereira. “Ele é um grande parceiro nosso e tem feito a diferença na região”, disse.

O prefeito de Macaubal, Acácio Tardoque Ferreira, agradeceu o apoio do deputado Carlão Pignatari para a realização da obra da Defesa Civil. “Essa ponte é de fundamental importância para a nossa população e também para a região. Vai garantir mais segurança e mobilidade. Agradeço a você, deputado Carlão Pignatari, por todo o apoio que tem nos dado em todos esses anos. Contamos com você sempre”, afirmou o chefe do Executivo local. O prefeito de Planalto, Olimpio Severino, também participou da inauguração.

Parisi

Em Parisi, o deputado Carlão Pignatari participou da inauguração da reforma da Praça “Joaquim Esteves Garcia”, localizada no conjunto habitacional “Pedro Francisco”, da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O recurso para a obra também foi intermediado pelo parlamentar junto ao governo do Estado. “A reforma deixou a praça mais agradável para todos. Espero que a população de Parisi desfrute dessa conquista”, disse.

O prefeito Oclair Barão Bento e o vice-prefeito Pardal Rodrigues também agradeceram o apoio do parlamentar, além dos vereadores. “O Carlão sempre está disposto a nos atender e a nos ajudar nas demandas, assim como toda a sua equipe. Nos últimos anos, grandes investimentos foram realizados na nossa cidade e região graças ao trabalho desse grande deputado, que é o nosso representante. A gente agradece”, disse Oclair.