Frente Brasil-China envia nota de solidariedade a consulado

O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional, deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) enviou uma nota de solidariedade ao Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, após o atentado à bomba sofrido na noite de quinta-feira (16), na área externa do prédio localizado no bairro Botafogo.

O crime foi gravado por câmeras de segurança do consulado. Um homem, usando máscara e boné pretos, caminhava pela calçada em frente a representação diplomática, quando acendeu o artefato e o lançou sobre o muro. Em seguida, ele saiu correndo e a bomba explodiu.

As polícias Civil e Federal estão investigando o caso. Clique aqui e saiba mais.

Segue abaixo a nota da Frente Parlamentar, enviada à Cônsul-Geral da China no Rio de Janeiro, Sra. Tian Min:

***

Brasília (DF), 17 de setembro de 2021.

À Sua Excelência a Senhora

TIAN MIN

Cônsul-Geral da China no Rio de Janeiro

Exma. Sra.,

Como presidente da Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional, venho prestar a minha solidariedade a todos os colaboradores do Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, na pessoa da Sra. Cônsul-Geral Tian Min, alvos do atentado à bomba sofrido na noite de quinta-feira, dia 16, ocorrido na sede do Consulado-Geral, no bairro Botafogo.

Esse crime covarde lamentavelmente expõe o radicalismo que domina o debate político do nosso país, agravado pelos discursos de ódio e pelas fake news.

A ideologia do ‘nós contra eles’ é uma prática de grupos extremos da esquerda e da direita, que agem no intuito de desinformar a sociedade, agredir e propagar o ódio, ameaçando a nossa democracia e as pacíficas relações internacionais sobretudo com a China.

Não toleramos atos terroristas em nosso país. Desta forma, eu repudio veementemente esse ato criminoso que envergonha o Brasil e conto com a eficiência e o empenho das autoridades policiais brasileiras na elucidação deste crime, com a maior brevidade.

O respeito do Brasil à China, ao povo chinês e aos seus representantes legais em solo brasileiro é irrestrito e inabalável.

Cordialmente,

FAUSTO PINATO

Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China do Congresso Nacional