Capotamento na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis deixa vítima presa nas ferragens

Um grave acidente ocorreu na Rodovia Euclides da Cunha, no sentido Meridiano a Fernandópolis. O veículo envolvido, um HB 20, era conduzido por uma mulher de 70 anos. O fato aconteceu na tarde desta de quinta-feira, dia 7.

Segundo relatos, a vítima perdeu o controle do veículo, colidindo contra o barranco e capotando várias vezes até parar. O impacto deixou a condutora presa nas ferragens, necessitando da intervenção do Corpo de Bombeiros para ser resgatada com segurança.

Apesar da gravidade do acidente, a vítima, consciente e orientada, apresentava laceração no braço esquerdo, além de ferimento na testa e escoriações em pernas. Ela foi prontamente socorrida para a Santa Casa de Fernandópolis.

A Polícia Militar prestou apoio no local até a chegada da Polícia Rodoviária, que ficará responsável por investigar as causas do incidente por meio de perícia técnica.

O trânsito na região foi afetado temporariamente devido ao resgate e à atuação das autoridades. O estado de saúde da vítima será acompanhado, enquanto as circunstâncias do acidente são apuradas.”

Colaborou Iago Sincero/Votunews