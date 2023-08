Região tem redução de 6% em mortes no trânsito nos 7 meses do ano

Estatísticas do Infosiga SP também apontam queda de 28% nos óbitos em acidentes envolvendo automóveis, no comparativo entre janeiro e julho de 2023 e 2022

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e pelo Detran-SP, a região de São José do Rio Preto apresentou queda de 6% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre janeiro e julho deste ano e o mesmo período de 2022. Em 2023, ocorreram 158 óbitos em acidentes, contra 168 no ano passado.

A queda de óbitos no trânsito na região também é evidenciada pela redução no número de óbitos envolvendo automóveis entre os sete primeiros meses do ano passado e o mesmo período deste ano. Foram 76 ocorrências de janeiro a julho de 2022, contra 55 de janeiro a julho de 2023 – uma redução de 28%.

A cidade de São José do Rio Preto se destaca na região, com uma redução de 34% no número de mortes em acidentes de trânsito, ao se comparar os primeiros sete meses deste ano, quando foram registrados 27 casos, com o mesmo período do ano passado, que teve 41 ocorrências. Já no comparativo entre julho de 2023 e julho de 2022, o número de óbitos permaneceu estável.

Números do Infosiga apontam ainda a estabilidade no número de casos de mortes em acidentes envolvendo pedestres na região. Na comparação entre os primeiros sete meses de 2022 com o mesmo período deste ano, foram registradas 21 ocorrências em ambos os períodos.

Número de acidentes

O quantitativo de acidentes sem vítimas fatais registrados no acumulado do ano (janeiro a julho) não apresentou aumento significativo, em comparação com o mesmo período do ano passado, na região de São José do Rio Preto.

Já na comparação de julho deste ano com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 3%. Foram 751 acidentes sem vítimas fatais em julho de 2023, contra 732 em julho de 2022.

Queda de mortes também no Estado

O Estado de São Paulo apresentou queda de 16,9% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre julho deste ano com o mesmo mês do ano passado, A queda de óbitos no trânsito paulista também é evidenciada na comparação entre os sete primeiros meses do ano passado e o mesmo período deste ano – nesta análise, a redução é de 6,8%. A maior queda de óbitos foi envolvendo o modal bicicletas – 67%, na comparação entre julho de 2023 e o mesmo mês do ano passado. As mortes envolvendo pedestres em todo o Estado caíram 27,6% no último mês, em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as que envolveram motocicletas foram reduzidas em 8,7%.

Em contrapartida, os acidentes de trânsito não fatais, contabilizados todos os modais, aumentaram em todo o Estado. Na comparação entre julho último e o mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 13,2%. Já no acumulado deste ano, de janeiro a julho, comparado ao mesmo período de 2022, o crescimento foi de 9,3%.

Foco constante na conscientização

Nas férias de julho, o Detran-SP adotou a campanha publicitária “No trânsito, dê férias para a morte”, na busca da conscientização de motoristas e passageiros que pegaram a estrada, para que respeitem as leis de trânsito e sejam mais gentis. A campanha foi veiculada em rádios, TV, por meio de peças em mobiliário urbano, como relógios e pontos de ônibus, além de placas em estradas com maior movimentação nas férias. Também foi feita distribuição de flyers com dicas de segurança em algumas das principais saídas de São Paulo, com orientações sobre direção segura.

No filme da campanha, a “morte” é apresentada em diversas situações de férias, enquanto diferentes condutores seguem para seus destinos de descanso respeitando as leis de trânsito. Ou seja, só a observação da conduta segura à direção pode dar férias à morte no trânsito. As peças usam o humor para enfatizarem a importância de ações que podem parecer corriqueiras – como usar o cinto de segurança também no banco de trás, guardar o celular enquanto estiver dirigindo e evitar a soma de álcool e direção – mas que são condutas indispensáveis, especialmente nos períodos com maior movimento do ano, tanto nas estradas quanto nos municípios visitados por turistas.

O Governo de São Paulo, por meio da nova gestão do Detran-SP, vem promovendo desde fevereiro campanhas de comunicação com o intuito de conscientização para a diminuição de acidentes, seja no trânsito das cidades como nas estradas. No Carnaval, o mote adotado foi “Palavras mentem. Números, não”, para o slogan “Neste Carnaval, não dê desculpas. Se beber, nem pense em dirigir”. As peças demonstravam que não cabem desculpas esfarrapadas para justificar o injustificável, como a direção combinada ao álcool, pois ninguém está imune a tragédias.

Para a Semana Santa, em abril, o respeito aos limites de velocidade e manutenção prévia dos veículos foram as principais tônicas da campanha “Escute quem você ama, viaje com segurança”, com o objetivo de conscientizar os condutores sobre o respeito do limite de velocidade e às leis de trânsito, assim como da atenção à manutenção dos veículos antes de pegar a estrada no período do feriado. Já em maio, o foco da campanha sobre o Maio Amarelo foi “No trânsito, respeite a sua vida e a dos outros”, com o intuito de refletir diante de relatos reais de quem teve sua trajetória impactada por acidentes.