CAPOTAMENTO: mulher morre em acidente na rodovia Péricles Bellini em Votuporanga

O ano de 2021 começa com uma triste notícia. Uma mulher – nome ainda não divulgado pela Polícia, morreu em um trágico acidente ocorrido na rodovia Péricles Bellini, próximo ao trevo da Vila Carvalho, em Votuporanga. O acidente aconteceu por volta das 11 horas, deste dia primeiro de janeiro de 2021.

O acidente aconteceu na rodovia Péricles Bellini – próximo ao trevo da Vila Carvalho. O motorista de um veículo Peugeot – placas de Fernandópolis transitava pela rodovia sentido Nhandeara a Votuporanga, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção do carro que saiu da pista, bateu na ponte de concreto e “voou” para além do acostamento.

Uma mulher – passageira do veículo, foi arremessada para fora e teve morte instantânea. Os outros dois ocupantes do carro – motorista e outra mulher, foram socorridos com ferimentos generalizados ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. Ainda não temos a identificação das vítimas.

A Polícia Rodoviária de Votuporanga esteve no local para registrar a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. A Polícia Científica vai apurar as causas deste trágico acidente.

FOTO/REPORTAGEM: Votunews