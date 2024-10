Corpo de homem é encontrado com hematomas em estrada rural

Um corpo de um homem, aparentando entre 35 e 40 anos foi encontrado por populares no bairro Estância São Felício nesta quarta-feira (2), em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado, a vítima não portava documentos no momento em que foi localizada. Polícia trabalha com hipótese de assassinato.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era por volta de 7h, quando foram acionados via rádio até a estrada rural que liga a rodovia Délcio Custódio da Silva até o referido bairro, onde pessoas teriam visto um corpo de uma pessoa do sexo masculino caído, próximo a uma cerca.

Chegando ao local, constataram que realmente se tratava de um homem, entre 35 e 40 anos, magro, baixo e vestindo apenas bermuda, com vários hematomas e lesões pelo corpo, além da região da cabeça. Como não portava nenhum documento, não foi possível efetuar o reconhecimento no local.

Uma equipe do Samu ainda compareceu para atendimento, mas a médica responsável confirmou a morte da vítima. Veículo funerário foi acionado e encaminhou o corpo para o IML, a fim de que fosse realizado exame necroscópico. A perícia técnica também realizou os testes necessários e investigadores do departamento de Homicídios já iniciaram as investigações.