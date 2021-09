CAPOTAMENTO EM VICINAL DEIXA DUAS PESSOAS MORTAS EM BURITAMA

Vítimas eram da mesma família. Outras duas pessoas ficaram feridas e estão em hospital

Duas mulheres morreram e dois homens ficaram feridos em um capotamento ocorrido, na noite desta sexta-feira (10), em Buritama. No acidente morreram Daria Maria de Jesus, de 75 anos, e a nora dela, Edna da Silva Cruz Delima, 51.

O acidente aconteceu por volta das 20h30, na estrada vicinal que liga os municípios de Buritama e Lourdes. Conforme apurado pela reportagem do 018 News, a caminhonete onde todos estavam era conduzida pelo marido da vítima Edna.

Por motivos a serem esclarecidos, o condutor de 42 anos, teria perdido o controle da direção do veículo. Na caminhonete também estava o filho do casal, de 15 anos.

O adolescente e o pai foram socorridos com vários ferimentos e levados para a Santa Casa de Buritama, onde permanecem sob cuidados médicos, mas não correm risco de morte.

As duas mulheres também foram tiradas pelo serviço de Resgate, do local do acidente, com vida. Mas não resistiram a gravidade dos ferimentos e vieram a óbito ao darem entrada no Pronto Socorro da Santa Casa de Buritama.

Os dois corpos serão encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, onde vão passar por exame que irá identificar a causa da morte. O local do capotamento também deverá ser periciado pela Polícia Científica e o acidente investigado pela Polícia Civil de Buritama.

Pelas redes sociais, parentes e amigos lamentam a morte precoce das duas mulheres. Família era moradora de Buritama.

VELÓRIO

O serviço funerário de Buritama informou que o velório das duas mulheres está previsto para ocorrer neste sábado (11), das 13h às 17h, no Capela Municipal. O enterro acontece, a partir deste horário, no cemitério da cidade.

Silvia Helena – 018news.com.br