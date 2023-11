Força Tática prende dupla com pasta base de cocaína próximo ao cemitério de Votuporanga

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br durante patrulhamento pelas ruas da cidade, principalmente nas ruas da região sul de Votuporanga, a equipe de FORÇA TÁTICA pela avenida da Saudade, próximo ao Velório Municipal, avistou dois suspeitos e um veículo Astra.

Ainda conforme o que a reportagem do votunews apurou, com a aproximação policial os indivíduos tentaram fuga, sendo acompanhados, contidos e abordados pelos policiais militares da Força Tática. No veículo foram localizadas várias porções brutas de pasta base de cocaína a serem fracionadas e dinheiro proveniente do tráfico.

Diante o exposto, eles receberam voz de prisão por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico, onde foram conduzidos juntamente com as apreensões e o veículo utilizado na prática criminosa até a Central de Flagrantes, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos, ratificando as prisões, permanecendo presos na carceragem à disposição da Justiça.

