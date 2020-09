Capotamento é registrado na Rodovia Euclides da Cunha em Tanabi

Uma pessoa ficou levemente ferida no acidente nesta manhã (28).

Na manhã desta segunda-feira (28), uma pessoa ficou levemente ferida após capotar o veículo que dirigia pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo a Tanabi/SP.

Não há informações do nome e sexo da vítima que apresentou somente escoriações pelo corpo sendo socorrida por uma unidade de Resgate. O veículo GM/Celta, com placas de Jales/SP, ficou praticamente destruído e foi parar no canteiro central entre a pista norte e sul.

FONTE: Informações | Região Noroeste