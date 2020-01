Candidíase é mais comum no verão

Segundo a ginecologista, alguns fatores podem “ativar” o fungo. São eles: baixa imunidade, antibióticos e corticoides, diabetes, uso de absorvente diários, calor e umidade.

A candidíase não é uma infecção sexualmente transmissível (IST) porque é ocasionada por um fungo oportunista.

Biquíni molhado pode provocar candidíase? Sim . “A mulher fica o dia todo com o biquíni molhado. Quando chegar em casa, o ideal é colocar uma calcinha de algodão, um shorts. A manutenção do ambiente úmido pode fazer proliferar a candidíase”.

Candidíase deixa cheiro ruim? Não . “A candidíase não deixa cheiro, mas é importante lembrar que, quando a paciente está com a candidíase, ela está com a flora vaginal alterada e ela coça. Isso pode causar uma contaminação secundária, por outras bactérias, modificar a secreção vaginal que, eventualmente, pode cheirar”.

Criança pode ter candidíase? Sim . “Muitas vezes a gente acha que a candidíase só acomete mulheres mais velhas. Não. Criança também pode ter. Cuidado com fralda no verão. Essa época é propensa e a criança pode ter candidíase”.

Quem está com candidíase pode fazer banho de assento? Sim. “Quem está com um sintoma clínico precisa procurar ajuda médica, porque nem toda coceira é candidíase. Mas se você estiver com coceira e ardor vaginal, você pode fazer um banho de assento com bicarbonato (uma colher de sopa para dois litros de água mais fria). Ajuda no alívio dos sintomas”.