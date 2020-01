Acidentes domésticos com crianças aumentam nas férias escolares; veja como evitar

Nas férias escolares, o cuidado com as crianças em casa deve ser redobrado. De acordo com a ONG Criança Segura, 38% das mortes por acidentes com crianças acontecem durante as férias. Os acidentes mais frequentes são: trânsito, afogamento e queimadura. Mas estudos mostram que 90% dos acidentes podem ser evitados com medidas simples de prevenção.