Candidatura de ex-conselheira de Pedranópolis é indeferida

A ex-conselheira tutelar do município de Pedranópolis, Laiane Cristina Cardoso Fernandes, teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. O motivo seria a descompatibilização fora do prazo legal, o que levou a Justiça a indeferir sua candidatura. Laiana concorreria a uma vaga no legislativo pedranopolense.

A ex-conselheira chegou a se defender em algumas redes sociais, alegando que teria cumprido com a lei, porém foi analisado pela justiça eleitoral que seu afastamento ocorreu após o prazo legal.

A reportagem chegou a entrar em contato com a administração municipal de Pedranópolis, em relação ao indeferimento do pedido de registro de candidatura ao cargo de vereadora da ex-conselheira tutelar.

Segundo informações da Prefeitura, a ex-conselheira não havia solicitado seu afastamento para disputar as eleições ao cargo de vereadora até a data de 11 de setembro de 2020, anteriormente ela havia solicitado informações a respeito da forma de afastamento ou exoneração, isso foi informado por meio de um parecer jurídico exaurido pelo procurador Jurídico municipal.