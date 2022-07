Campanha Leão Amigo: Prefeitura repassa mais de R$ 530 mil para entidades

Recursos já estão disponíveis para serem aplicados nos projetos desenvolvidos pelas instituições e aprovados pelos Conselhos Municipais

O prefeito Jorge Seba repassou, nesta quarta-feira (27/7), mais de R$ 530 mil, para 14 entidades assistenciais de Votuporanga, arrecadados de contribuintes por meio da campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso de 2021. Os recursos já estão disponíveis para serem aplicados nos projetos desenvolvidos pelas instituições e aprovados pelos Conselhos Municipais (CMDCA e CMI).

Participaram do ato a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; o vereador Jura, representando a Câmara Municipal; as presidentes do CMDCA, Camila Santana, e do CMI, Patrícia Martins; e, representando a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, a servidora Denise Del Mouro.

“Sempre ressalto a importância das entidades na extensão do trabalho social desenvolvido pelo Poder Público, e sempre me emociono por saber o alcance que cada instituição possui na comunidade mais carente. Nossa gratidão eterna ao trabalho de todos vocês e também a todas as pessoas físicas e jurídicas que contribuíram com a campanha, em especial a Associação dos Contabilistas que nos ajudam na arrecadação”, disse o prefeito Jorge Seba.

Foram contempladas com recursos as entidades: Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Casa da Criança de Votuporanga, Comunidade São Francisco de Assis, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Centro Social de Votuporanga, Lar Beneficente Celina, AFUPACE – Recanto Tia Marlene, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga, Lar Frei Arnaldo, Lar Beneficente Viver Bem, Lar do Velhinho de Votuporanga e Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga.