Ação social da Prefeitura acolhe 20 pessoas em situação de rua no CEC do Sonho Meu

Iniciativa da Prefeitura de Votuporanga teve como objetivo atender respectivo público durante as noites e dias de frio intenso

Vinte pessoas em situação de rua foram acolhidas provisoriamente no último final de semana no Centro de Educação e Cidadania (CEC), localizado no bairro Sonho Meu. A ação foi uma iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, para abrigar os que estão em vulnerabilidade social nestes dias e noites mais frios.

O acolhimento teve início na sexta-feira (16/6), quando a Secretaria de Direitos Humanos realizou um trabalho de busca ativa para levar as pessoas em situação de rua para o local. Foram abordadas 40 pessoas em diversos pontos da cidade, como praças centrais, bairros, entre outros. Ao final, 20 pessoas aceitaram a acolhida.

A ação envolveu também a solidariedade. Membros da Igreja Senhor Bom Jesus organizaram a alimentação do final de semana, desde café da manhã, almoço, lanche e jantar. No domingo, o almoço foi especial na sede da paróquia, envolvendo outras ações para os atendidos.

Todos receberam kit higiene, contendo sabonete, creme dental, escova de dente e aparelho de barbear descartável. Além disso, também foram entregues cobertores e agasalhos.

Nesta segunda-feira, a equipe da Secretaria de Direitos Humanos esteve com os atendidos para oferecer os serviços gratuitos disponíveis, como passagem para cidade de origem, cadastro no Projeto Votuporanga em Ação, entre outros.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a ação será realizada até quando permanecer o frio. Ele disse que a pasta tem trabalhado em união com o Fundo Social de Solidariedade para ajudar os que mais precisam. “Ajudar ao próximo é um ato de grandeza. Nos tornamos melhores que outras pessoas quando doamos um pouco de si para ajudar o outro”, falou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, analisa a importância de estar por perto dos que mais necessitam do poder público. “Levar solidariedade aos mais vulneráveis é sem dúvida alguma estender a mão”.

Ações que já são realizadas

Vale destacar que antes mesmo do início da queda das temperaturas, a Prefeitura de Votuporanga mantém ações para atender as pessoas em situação de rua.

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Direitos Humanos fazem a entrega permanente de cobertores e sacos de dormir impermeáveis, além do kit de higiene. Para aqueles que desejam voltar às suas cidades de origem, são encaminhados para a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo), para receber o benefício eventual de viagem.

Além disso, todos os dias, mais de 60 marmitas são oferecidas gratuitamente às pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, através do projeto Prato Solidário, que é uma iniciativa do Fundo Social. Os alimentos são preparados pelas entidades socioassistenciais Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. A entrega é feita na Comunidade São Francisco de Assis.

Comitê

A Secretaria de Direitos Humanos também organiza o Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua de Votuporanga. O Comitê, criado pelo Decreto n.º 15.747, de 5 de maio de 2023, tem como finalidade elaborar, acompanhar, monitorar e gerir a Política Municipal para a População em Situação de Rua.