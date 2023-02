Caminhonete roubada em Potirendaba é encontrada abandonada em Bálsamo

Uma caminhonete roubada no dia 08/02, em Potirendaba (SP), foi encontrada abandonada, em uma rua do município de Bálsamo (SP), nesta última segunda-feira, (13/02/2023).

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores encontraram o veículo modelo S10 parado na rua e acionaram as equipes. Policiais foram até o local e descobriram que a placa estava com as letras adulteradas com fita isolante e, ao realizar pesquisa com o número verdadeiro, constataram que a caminhonete havia sido roubada durante um assalto em Potirendaba.

Conforme a Gazeta mostrou no dia 08/02, o morador, de 36 anos, chegava em casa, no bairro Morada do Sol, por volta das 23h e, ao descer para abrir o portão, foi rendido pelo criminoso, que estava armado com um revólver. Em seguida o ladrão entrou no veículo e começou a manobrá-lo para fugir, momento em que o proprietário avançou no assaltante, que estava apontando a arma para ele e conseguiu tomar o revólver.

A vítima relatou para a polícia naquele dia que tentou desligar o veículo retirando a chave do contato, mas que acabou não conseguindo e o bandido fugiu com a caminhonete. A arma usada no crime ficou no local e foi apreendida pela polícia junto com seis munições calibre .32.

A caminhonete foi apreendida e peritos recolheram impressões digitais e amostras de DNA no veículo. O caso continua sendo investigado, mas até agora ninguém foi preso.

