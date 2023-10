CAMINHÃO TOMBA NA Rodovia Assis Chateaubriand PRÓXIMO A OLÍMPIA

Uma cena impressionante ocorreu na manhã desta sexta-feira, por volta das 7 horas, quando um caminhão tombou na Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia. O incidente foi desencadeado por uma falha nos freios do veículo.

De acordo com informações recebidas pela o caminhão seguia no sentido São José do Rio Preto a Olímpia, nas proximidades das obras de construção do novo trevo de acesso à cidade de Olímpia. O motorista, percebendo que havia perdido o controle dos freios, tentou realizar uma manobra desesperada para engrenar e completar a subida na alça lateral do desvio. Infelizmente, seus esforços foram em vão, e o caminhão, sem freios, começou a retroceder.

O caminhão acabou atingindo de raspão um veículo Fiat Toro que estava nas proximidades e, posteriormente, tombou na rotatória. Foi por muito pouco que outros veículos não foram atingidos no processo. No entanto, apesar da gravidade do acidente, ninguém saiu ferido.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária local compareceram ao local do incidente para auxiliar no controle do tráfego e tomar as providências necessárias.

As autoridades locais estão conduzindo uma investigação para entender melhor as circunstâncias que levaram a essa falha nos freios do caminhão. Por enquanto, o tráfego na região flui normalmente.

