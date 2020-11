Caminhão desgovernado invade casa e assusta moradores

Um caminhão desgovernado atingiu uma casa nesta quarta-feira (18), no bairro Vila Angélica, em São José do Rio Preto (SP).

A câmera de segurança do imóvel registrou o momento da batida.

As imagens mostram o caminhão parado no meio da rua e o motorista do lado de fora. Em segundos, o caminhão começou a descer a rua desgovernado.

O caminhão arrebenta o portão, bate na casa e em uma árvore. Ainda na imagem é possível ver o motorista correndo atrás do caminhão.

De acordo com a dona da casa, eles estavam dormindo na hora do acidente.

O motorista disse para ela que saiu do caminhão para pegar um toco para colocar no pneu do veículo.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.