Câmara Municipal realiza última Sessão Solene de 2020 e a penúltima da atual legislatura

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta segunda-feira, dia 14, a sua última Sessão Solene de 2020 e a penúltima sessão ordinária do atual ano legislativo.

Os trabalhos terão início a partir das 18 horas, e serão conduzidos pelo presidente da Casa – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso e pelo vice-presidente – vereador Marcelo Coienca. A Sessão Solene será na primeira parte dos trabalhos, ou seja, antes do expediente da reunião ordinária.



Na ocasião, serão homenageados quatro personalidades políticas e empresariais que contribuem para o desenvolvimento de Votuporanga. Por indicação do vereador Vilmar da Farmácia (MDB), receberá o título de Cidadão Votuporanguense o deputado federal General Roberto Peternelli Junior, que durante o seu mandato na Câmara Federal já apresentou diversas emendas parlamentares para Votuporanga, principalmente para custeio e manutenção da Santa Casa de Misericórdia.



Também serão agraciados com o título de Cidadão Votuporanga – a maior honraria concedida pelo município os industriários Nelson Ferreira da Costa; e Valter Ferreira da Costa (ex-vereador de Votuporanga) – homenagens concedidas por iniciativa do vereador Silvão Carvalho; e Joaquim Ferreira da Costa Filho – honraria concedida por iniciativa do vereador Serginho da Farmácia. Os três homenageados são irmãos, empresários bem conceituados em Votuporanga, proprietários da indústria Jovanel, e sempre trabalharam pelo desenvolvimento, geração de emprego e renda para o município.



Após a cerimônia festiva da Câmara, os trabalhos serão suspensos por cinco minutos até o início da penúltima sessão ordinária do atual ano legislativo de 2020. A primeira parte será feita a leitura do expediente, o discurso dos vereadores inscritos e a votação dos projetos inseridos na Ordem do Dia (em anexo).



A última sessão ordinária do atual ano legislativo acontece no dia 21 de dezembro, quando serão apresentados o balanço legislativo de 2020 pelo presidente desta Casa de Leis, a foto oficial da atual legislatura e o discurso de encerramento dos atuais vereadores.