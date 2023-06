Câmara Municipal fica lotada durante formatura de alunos do PROERD

O plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Drº Octávio Viscardi” sediou na noite desta quarta-feira, dia 28, a solenidade de entrega dos certificados de conclusão do PROERD da Polícia Militar ( Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

Em Votuporanga, o programa é instruído com muito êxito e sucesso pela Polícia Militar, através dos PMs cabo Troiane e cabo Murari e a sede do Legislativo votuporanguense foi palco da cerimônia de entrega dos certificados aos alunos da Escola Municipal “Clary Brandão Bertoncini”

Participaram do evento 70 alunos, acompanhado dos pais, professores e dos Cb PM Troiane, Cb PM Murari, instrutores da 3ª Cia de Votuporanga do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Representando o prefeito Jorge Seba, esteve o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Segurança – sargento Marcos Moreno, além dos vereadores – professor Djalma Nogueira e cabo Renato Abdala – que representaram o presidente da Casa de Leis – vereador Daniel David, além do sub tenente do Tiro de Guerra 02-088 de Votuporanga, Giovani Santana.

